Karnataka Elections | కనకపుర నుంచి కేపీసీసీ చీఫ్‌ డికే శివకుమార్‌ ఘన విజయం

May 13, 2023 / 12:14 PM IST

బెంగళూరు: కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షడు డీకే శివకుమార్‌ కనకపుర అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఘన విజయం సాధించారు. కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో డీకే శివకుమార్‌కు మంచి పట్టుంది. ఇప్పటివరకు ఆయన ఏడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. అందులో గత నాలుగు పర్యాయాల నుంచి వరుసగా గెలుస్తూ వస్తున్నారు. మూడు సార్లు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వాల్లో మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు.

తాజాగా మరోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఏకంగా సీఎం పదవి రేసులో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్‌ విజయం దాదాపు ఖాయం కావడంతో ఇప్పుడు సీఎం ఎవరవుతారనే దానిపై చర్చ మొదలైంది. మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్‌ మధ్యనే ప్రధాన పోటీ ఉన్నది. మరోవైపు గెలిచిన కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలు చేజారిపోకుండా హైకమాండ్‌ తమిళనాడులోని ఓ రిసార్ట్‌కు వారిని తరలిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తున్నది.

కాగా, ఇప్పటికే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున చల్లకెరె నుంచి రఘుమూర్తి, హిరియూర్‌ నుంచి సుధాకర్‌, మొలకల్మూరు నుంచి గోపాలకృష్ణ, కుడ్లిగీ నుంచి శ్రీనివాస్‌, యంకన్‌మార్డి నుంచి సతీశ్‌, ధార్వాడ్‌ నుంచి విజయ్‌ కులకర్ణి, చిత్రదుర్గ నుంచి వీరేంద్రపప్పి, కల్‌గట్టి నుంచి సంతోష్‌ ఎమ్మెల్యేలుగా విజయాలు సాధించారు.

