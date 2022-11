November 11, 2022 / 11:58 AM IST

Jammu And Kashmir | గత కొన్ని రోజులుగా జమ్మూ కశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదుల ఏరివేత ప్రక్రియను భద్రతా బలగాలు ముమ్మరంగా చేపడుతున్నాయి. తాజాగా షోపియాన్‌ జిల్లాలో జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో ఓ జైషే మహమ్మద్‌ ఉగ్రవాదిని భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కాప్రేన్‌ ప్రాంతంలో ముష్కరులు నక్కిఉన్నారనే సమాచారంతో ఆ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు గాలింపు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో భద్రతా బలగాలు, ఉగ్రవాదుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి.

ఈ కాల్పుల్లో జైషే మహమ్మద్‌ ఉగ్రవాది కమ్రాన్‌ భాయ్‌ అలియాస్‌ హనీస్‌ను భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి. అతను కుల్గామ్‌-షోఫియాన్‌ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవాడని పోలీసులు గుర్తించారు. కాగా, మరికొంత మంది ఉగ్రవాదులు నక్కిఉండే అవకాశం ఉందని భావించిన పోలీసులు.. ఆ ప్రాంతంలో ముమ్మర గాలింపు కొనసాగిస్తున్నారు.

J&K | One member of JeM terror outfit, identified as Kamran Bhai alias Hanees, was killed in an encounter that broke out in Kapren area of Shopian. He was active in the Kulgam-Shopian area. Search is still going on.

— ANI (@ANI) November 11, 2022