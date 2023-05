India Corona | భారీగా తగ్గిన కొవిడ్‌ కేసులు.. 25 వేలకు పడిపోయిన యాక్టివ్‌ కేసులు

May 8, 2023 / 11:00 AM IST

India Corona | దేశంలో కరోనా వైరస్‌ (India Corona Virus) కేసులు గతంతో పోలిస్తే భారీగా తగ్గాయి. 24 గంటల వ్యవధిలో 1,800 కేసులు బయటపడ్డాయి. కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ (Union Health Ministry) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి సోమవారం ఉదయం 8 గంటల వరకు 73,706 మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగా.. 1,839 కొత్త కేసులు బయటపడ్డాయి. తాజా కేసులతో దేశంలో కొవిడ్‌ బారిన పడిన వారి సంఖ్య 4,49,71,469 కి చేరింది.

దేశంలో యాక్టివ్‌ కేసుల సంఖ్య 25 వేలకు పడిపోయింది. ప్రస్తుతం 25,178 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి. ఇక గత 24 గంటల్లో 3,861 మంది మహమ్మారి నుంచి కోలుకోగా.. మొత్తం కోలుకున్న వారి సంఖ్య 4,44,14,599కి చేరింది. కొవిడ్‌ (Covid-19) కారణంగా ఒక్కరోజే 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో మొత్తం కరోనా మరణాల సంఖ్య 5,31,692కి ఎగబాకింది.

#COVID19 | India reports 1,839 new cases and 3,861 recoveries in the last 24 hours; active caseload stands at 25,178

