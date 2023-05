Peru Gold Mine Fire | బంగారు గనిలో ఘోర ప్రమాదం.. 27 మంది కార్మికులు మృతి

May 8, 2023 / 10:28 AM IST

Peru Gold Mine Fire | దక్షిణ అమెరికా (South America)లోని ఓ గోల్డ్‌మైన్‌ (Gold Mine)లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 27 మంది కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పెరూ (Peru ) కు దక్షిణంగా ఉన్న అరేక్విపా (Arequipa) ప్రాంతంలో ఉన్న లా ఎస్సెరాంజా-1 (La Esperanza 1 Mine) గనిలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ కారణంగా సొరంగంలో భారీగా మంటలు చెలరేగినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కాగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గనిలో 175 మంది కార్మికులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రమాదవశాత్తు 27 మంది మంటల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపారు. మిగిలిన కార్మికులను వెంటనే అక్కడి నుంచి తరలించినట్లు చెప్పారు.

‘గనిలో షార్ట్‌సర్క్యూట్‌ కారణంగా భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. ఆ మంటలు గనిలోని చెక్క బ్లాకుల ద్వారా వ్యాపించాయి. ఆ సమయంలో కార్మికులు భూమికి 100 మీటర్ల లోతులో ఉన్నారు. మంటలు భారీగా ఎగసిపడటంతో దట్టంగా పొగలు అలముకున్నాయి. దీంతో ఊపిరాడక 27 మంది కార్మికులు దురదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలు కోల్పోయారు’ అని ఆ దేశ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం గనిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపింది.

Peru | 27 people dead after a fire broke out in a small gold mine in southern Peru, Reuters reported citing the authorities

