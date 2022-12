December 15, 2022 / 06:34 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : క‌ర్నాట‌క‌లో బ‌జ‌రంగ్ ద‌ళ్ కార్య‌క‌ర్త‌లు రెచ్చిపోయారు. బ‌స్సు దిగుతుండ‌గా మహిళ‌కు సాయం చేశాడ‌ని, ఆమెతో మాట్లాడాడ‌నే ఆగ్ర‌హంతో ఓ వ‌ర్గానికి చెందిన వ్య‌క్తిని (45) బ‌జ‌రంగ్ ద‌ళ్ కార్య‌క‌ర్త‌లు తీవ్రంగా కొట్టారు. ద‌క్షిణ క‌న్న‌డ జిల్లాలోని మూదిబిదిరె ప్రాంతంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. బాధితుడిని ఇషాక్‌గా గుర్తించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివ‌రాల ప్ర‌కారం బ‌స్ నుంచి దిగుతుండ‌గా ఓ మ‌హిళ త‌న బ్యాగ్‌ను ప‌ట్టుకోమ‌ని ఇషాక్‌కు ఇచ్చింది.

#DakshinKannada police reg FIR against 3 people for assaulting a 45 year old #Muslim man named Ishaaq. FIR says a #Hindu woman had handed her bag to hold him while travelling in the bus. And took it from him when her stop came. Bus conductor however took objection (1/2) pic.twitter.com/JuZgRfaBz2

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) December 15, 2022