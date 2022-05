దేశ రాజధానిలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం

May 30, 2022 / 06:12 PM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు ఎన్‌సీఆర్‌ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో సోమవారం సాయంత్రం ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. పెనుగాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేలకూలాయి. దీంతో విద్యుత్‌ సరఫరాతో పాటు ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా విమాన సర్వీసులు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని, ఈ విషయాన్ని గమనించాలని ఇండిగో ప్రయాణికులకు సూచించింది. వర్షానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

#WATCH | Delhi witnesses uprooted trees amidst a heavy rainfall that hit the national capital. Visuals from Bhai Vir Singh Marg. pic.twitter.com/213buZrif2 — ANI (@ANI) May 30, 2022

పలు చోట్ల భవనాలకు ఉన్న ఏసీలు వేలాడుతూ కనిపించాయి. గాలివాన కారణంగా చెట్లు నేలకూలడంతో పలు చోట్ల వాహనాలపై పడిపోయాయి. దీంతో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యింది. మండి హౌస్‌, రైసినా రోడ్డు, జంతర్‌మంతర్‌, ఐటీఓ తదితర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. ఢిల్లీతో పాటు గుర్గావ్‌, నోయిడాలోనూ వర్షం కురిసింది. ఇదిలా ఉండగా.. సోమవారం పశ్చిమ, వాయువ్య, దక్షిణ, నైరుతి ఢిల్లీకి ఆనుకొని ఉన్న ప్రాంతాల్లో గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

Impact of thunderstorm in Delhi. Air conditioner parts dangling precariously at Express building, ITO pic.twitter.com/tlXBeC4WzM — Vijaita Singh (@vijaita) May 30, 2022

రోహ్తక్, భివానీ, చర్ఖీ, దాద్రీ, మటన్హైల్, ఝజ్జర్, ఫరూఖ్ నగర్, కోస్లీ, సోహనా, రెవారీ, పల్వాల్, బవాల్, నుహ్, ఔరంగాబాద్, హోడల్ (హర్యానా) తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆదివారం సైతం దేశ రాజధానిలో పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిశాయి. గతవారం ఉరుములు, మెరుపులతో కురిసిన వర్షానికి నెట్లు నేలకూలగా.. విమాన సర్వీసులు ప్రభావితమయ్యాయి.

#WATCH | Delhi: Heavy rain and thunderstorm lashed the national capital this afternoon. Visuals from BJP headquarters. pic.twitter.com/k8TDvjAtQy — ANI (@ANI) May 30, 2022

