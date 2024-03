Manohar Lal Khattar | ఎమ్మెల్యే పదవికీ రాజీనామా చేసిన మనోహల్‌ లాల్‌ ఖట్టర్‌

March 13, 2024 / 03:39 PM IST

Manohar Lal Khattar | సార్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ హర్యానా రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి (Haryana Chief Minister) పదవికి మనోహర్‌ లాల్‌ ఖట్టర్‌ (Manohar Lal Khattar) మంగళవారం ఊహించని విధంగా రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన తన ఎమ్మెల్యే పదవికి కూడా రాజీనామా చేశారు (hattar resigns as MLA).

ఖట్టర్‌ కర్నాల్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 2014 నుంచి ఆయన ఇదే స్థానం నుంచి గెలుపొందుతూ వస్తున్నారు. 2019లో కూడా ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి గెలుపొంది రాష్ట్ర సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, లోక్‌సభ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఆయన అనూహ్య నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. నిన్న ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన ఖట్టర్‌.. నేడు ఎమ్మెల్యేగా కూడా రిజైన్‌ చేసేశారు. అయితే, బీజేపీ అధిష్ఠానం తనకు ఏ బాధ్యత అప్పగించినా అంకితభావంతో పనిచేస్తానని ఈ సందర్భంగా మనోహర్‌ లాల్‌ ఖట్టర్‌ తెలిపారు.

#WATCH | Former Haryana CM Manohar Lal Khattar says, “…I announce today that I am resigning from the post of MLA from Karnal Assembly seat. Now from today, our CM Nayab Saini will take over the responsibility of Karnal Assembly…” pic.twitter.com/UGstOJV3oG

— ANI (@ANI) March 13, 2024