Surya Namaskar | కొత్త ఏడాదినాడు అరుదైన ఫీట్‌.. సూర్య నమస్కారాలతో గిన్నిస్‌ రికార్డ్‌ నెలకొల్పిన గుజరాత్‌

January 1, 2024 / 02:15 PM IST

Surya Namaskar | కొత్త ఏడాది (New Year) రోజు గుజరాత్‌ (Gujarat) ప్రభుత్వం సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది (Remarkable Feat). రాష్ట్రంలోని 108 ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి ఎక్కువ మంది సామూహిక సూర్య నమస్కారాలు (Surya Namaskar) చేసి గిన్నిస్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డ్‌ నెలకొల్పింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో పంచుకుంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

‘కొత్త ఏడాది 2024ను గుజరాత్‌ అరుదైన ఘనతతో స్వాగతించింది. 108 వేదికల్లో ఒకేసారి అత్యధిక మంది సూర్య నమస్కారాలు చేసి గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు నెలకొల్పింది. మన సాంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో 108 సంఖ్యకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో మనందరికీ తెలుసు. యోగా పట్ల మనకున్న నిబద్ధతకు, మన సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ఇది నిదర్శనం’ అంటూ ప్రధాని మోదీ రాసుకొచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ రోజూవారీ దినచర్యలో సూర్యనమస్కారాన్ని భాగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ కోరారు. సూర్య నమస్కారాల వల్ల అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని తెలిపారు.

Gujarat welcomed 2024 with a remarkable feat – setting a Guinness World Record for the most people performing Surya Namaskar simultaneously at 108 venues! As we all know, the number 108 holds a special significance in our culture. The venues also include the iconic Modhera Sun… pic.twitter.com/xU8ANLT1aP

— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2024