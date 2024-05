Fire breaks | లాలా లజపతి రాయ్‌ మెడికల్‌ కాలేజీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

May 31, 2024 / 12:57 PM IST

Fire breaks | ఉత్తరప్రదేశ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది (Fire breaks). మీరట్‌ (Meerut)లోని లాలా లజపతి రాయ్‌ మెమోరియల్‌ మెడికల్‌ కాలేజీ (Lala Lajpat Rai Memorial Medical College)లో శుక్రవారం ఉదయం ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి.

పెద్ద ఎత్తు మంటలు ఎగసిపడుతుండటంతో ఆ ప్రాంతాన్ని దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. అప్రమత్తమైన స్థానికులు వెంటనే ఫైర్‌ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. సుమారు ఆరు ఫైర్‌ ఇంజన్లతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని మీరట్ చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ సంతోష్ కుమార్ తెలిపారు.

#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: Fire breaks out at Lala Lajpat Rai Memorial Medical College in Meerut

Meerut Chief Fire Officer Santosh Kumar says, “The incident took place this morning….6 fire tenders and personnel rushed to the spot and the fire was completely doused. No… pic.twitter.com/Hr4LoHs81f

— ANI (@ANI) May 31, 2024