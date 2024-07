July 23, 2024 / 10:29 AM IST

Nirmala Sitharaman | ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామ‌న్ (Nirmala Sitharaman) ఇవాళ పార్లమెంట్‌ (Parliament)లో 2024 బ‌డ్జెట్‌ను ప్రవేశ‌పెట్టనున్న విషయం తెలిసిందే. మరికాసేపట్లో లోక్‌సభలో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తన టీంతో నిర్మలమ్మ పార్లమెంట్‌కు చేరుకున్నారు.

ముందుగా ఇవాళ ఉదయం నార్త్ బ్లాక్‌లోని ఆర్థిక శాఖ‌కు వెళ్లిన నిర్మలమ్మ అక్కడి నుంచి బ‌హీఖాతా తీసుకువ‌చ్చారు. ఎరుపు రంగులో ఉన్న బ‌హీఖాతాలో బ‌డ్జెట్ డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి. బ‌హీఖాతా పౌచ్‌లో ట్యాబ్లెట్ (Budget tablet) ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బ‌డ్జెట్ డాక్యుమెంట్లతో మంత్రి సీతారామ‌న్‌ తన టీంతో కలిసి కాసేప‌టి క్రితం రాష్ట్రప‌తి భ‌వ‌న్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ రాష్ట్రప‌తి ద్రౌప‌ది ముర్ముకు బ‌డ్జెట్ కాపీల‌ను అంద‌జేశారు.

ఇక రికార్డు స్థాయిలో ఏడ‌వ సారి నిర్మలా సీతారామ‌న్ బ‌డ్జెట్‌ను ప్రవేశ‌పెట్టనున్నారు. ద్రవ్యోల్బణం సాధార‌ణ ప్రజ‌ల జేబుల‌కు చిల్లు పొడిచిన నేప‌థ్యంలో.. ఇవాళ ప్రవేశ‌పెట్టబోయే బ‌డ్జెట్ ఏదైనా ఉప‌శమ‌నం ఇస్తుందా అన్న కోణంలో జ‌నం ఎదురుచూస్తున్నారు.

#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman carrying the Budget tablet arrives at Parliament, to present the first Budget in the third term of Modi Government. pic.twitter.com/0tWut8mhEu

— ANI (@ANI) July 23, 2024