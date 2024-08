EC | మోగిన ఎన్నికల నగారా.. జమ్మూ కశ్మీర్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్‌ విడుదల

August 16, 2024 / 03:57 PM IST

EC | దేశంలో మరోసారి ఎన్నికల నగారా మోగింది. పలు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (Election Commission) షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసింది. హర్యానా, జమ్మూ కశ్మీర్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ షెడ్యూల్‌ విడుదల చేశారు.

Assembly poll in J&K will be held in three phases, with voting on Sep 18, Sep 25, and Oct 1

Counting of votes on October 4 pic.twitter.com/XXvtq4ReEU

— ANI (@ANI) August 16, 2024