Noida | వాకింగ్‌ చేస్తున్న వృద్ధురాలిపైకి దూసుకెళ్లిన కారు.. వీడియో

October 13, 2023 / 03:17 PM IST

Noida | ఉత్తర ప్రదేశ్‌ ( Uttar Pradesh) నోయిడా (Noida)లో షాకింగ్‌ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ హౌసింగ్‌ కాంప్లెక్స్‌ (Housing Complex)లో రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఓ వృద్ధురాలిపైకి ఎస్‌యూవీ (SUV) కారు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో సదరు వృద్ధురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సెక్టార్‌ 78 (Noida Sector-78)లోని మహాగున్‌ మోడ్రన్‌ సొసైటీ (Mahagun Modern society)లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కృష్ణ నారంగ్‌ (75) అనే వృద్ధురాలు గురువారం సాయంత్రం సమయంలో వాకింగ్‌కు వెళ్లింది. ఆమె వాకింగ్‌ చేస్తున్న సమయంలో బేస్‌మెంట్‌ నుంచి వచ్చిన ఓ కారు ప్రమాదవశాత్తు కృష్ణ నారంగ్‌ను ఢీ కొట్టింది. దీంతో ఆ వృద్ధురాలు కారు చక్రాలకింద నలిగిపోయి తీవ్ర గాయాలపాలైంది.

అనంతరం బాధితురాలిని కారు డ్రైవర్‌ స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. అయితే, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ వృద్ధురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ మేరకు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు నోయిడా డిప్యూటీ కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌ హరీష్‌ చంద్ర తెలిపారు. దర్యాప్తు అనంతరం డ్రైవర్‌పై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. కాగా, ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

