Israel-Hamas War | ఐడీఎఫ్‌ డేరింగ్‌ ఆపరేషన్‌.. మిలిటెంట్లకు ఎదురెళ్లి బందీలను విడిపించిన సైన్యం.. Video

October 13, 2023 / 01:44 PM IST

Israel-Hamas War | ఇజ్రాయెల్‌, హ‌మాస్ (Israel-Hamas War) ఉగ్రమూక‌ల మ‌ధ్య భీక‌ర పోరు కొన‌సాగుతోంది. ఇరు ప‌క్షాల మ‌ధ్య దాడులు, ప్రతిదాడుల‌తో రెండు దేశాల భూభాగాలు దద్దరిల్లుతున్నాయి. ఈ యుద్ధంలో ఇప్పటికే వేలాది మంది మ‌ర‌ణించారు. ముఖ్యంగా ఈ యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్‌ విరుచుకుపడుతోంది. హమాస్ లక్ష్యాలపై పూర్తి స్థాయిలో దాడులు చేపట్టింది. గాజా (Gaza)పై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

తాజాగా ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం డేరింగ్‌ ఆపరేషన్‌ (Israel Armys Daring Operation) చేపట్టింది. శనివారం ఇజ్రాయెల్‌పై మెరుపు దాడికి దిగిన హమాస్‌ 250 మందిని బందీలుగా చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వారిని గాజా సరిహద్దుల్లో బంధించినట్లు తెలుసుకున్న ఐడీఎఫ్ (The Israel Defence Forces)‌.. ఆ ప్రాంతంలో డేరింగ్‌ ఆపరేషన్‌ చేపట్టింది. ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా మిలిటెంట్లకు ఎదురెళ్లి వారి చెరలో ఉన్న వారందరినీ సురక్షితంగా విడిపించింది. ఈ దాడిలో సుమారు 60 మంది ఉగ్రవాదులను ఐడీఎఫ్‌ మట్టుపెట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన వీడియోను ఇజ్రాయెల్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.

The soldiers rescued around 250 hostages alive.

60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023