Earthquake | అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవుల్లో భూకంపం

January 10, 2024 / 10:31 AM IST

Earthquake | అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవుల్లో (Andaman Islands) భూకంపం (Earthquake) సంభవించింది. బుధవారం ఉదయం 7:53 గంటల ప్రాంతంలో రిక్టరు స్కేలుపై 4.1 తీవ్రతతో భూమి కంపించినట్లు నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మోలజీ ( National Center for Seismology) వెల్లడించింది. భూమికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం కేంద్రాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపింది.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇటీవలే భూకంపాలు భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. కొత్త ఏడాది వేళ జపాన్‌ను వరుస భూకంపాలు వణికించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ భూకంపం ధాటికి 200 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సుమారు 500 మంది గాయపడ్డారు. మరో 200 మంది గల్లంతయ్యారు.

Earthquake of magnitude 4.1 on the Richter Scale strikes the Andaman Islands at 07:53 am: National Center for Seismology pic.twitter.com/JpjTtIglaN

— ANI (@ANI) January 10, 2024