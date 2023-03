March 2, 2023 / 03:55 PM IST

న్యూఢిల్లీ : మ‌నిషికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే మిన్న‌గా పెంపుడు కుక్క‌లు ఆస‌రాగా నిలుస్తాయ‌నేందుకు లేటెస్ట్ వీడియో (Viral Video)సంకేతంగా నిలుస్తోంది. ఈ వీడియోలో మ‌హిళ మూర్ఛ‌తో కింద‌ప‌డగా ఆమె త‌ల నేల‌కు కొట్టుకోకుండా కుక్క స్పందించిన తీరు నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఈ వీడియోను ది ఫైజెన్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేయ‌గా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 40 ల‌క్ష‌ల వ్యూస్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

The dog protecs his owner's head when she has a seizure!

Dogs are best friends! ❤️pic.twitter.com/3A9ONBpIvQ

— The Figen (@TheFigen_) March 1, 2023