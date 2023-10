Lalu Yadav | ల్యాండ్‌ ఫర్‌ జాబ్స్‌ కేసులో లాలూకు ఊరట.. బెయిల్‌ మంజూరు చేసిన ఢిల్లీ కోర్టు

October 4, 2023 / 01:01 PM IST

Lalu Yadav | ల్యాండ్‌ ఫర్‌ జాబ్స్‌ కేసు (Land For Jobs Case) లో ఆర్జేడీ అధినేత, బీహార్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్‌ యాదవ్‌ (Lalu Yadav)కు ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో ఢిల్లీ రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టు (Delhi court) లాలూకు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. ఆయనతోపాటు ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లాలూ భార్య రబ్రీదేవి (Rabri Devi), ఆయన కుమారుడు, బీహార్ డిప్యూటీ సీఎం తేజస్వీ యాదవ్, ఆర్జేడీ ఎంపీ మిసా భారతికి కూడా న్యాయస్థానం బెయిల్ ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

కాగా, యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో లాలూ ప్రసాద్‌ రైల్వే మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు ఈ కుంభకోణానికి పాల్పడినట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎటువంటి నియామక ప్రక్రియా చేపట్టకుండా అభ్యర్థుల నుంచి భూములు తీసుకుని రైల్వేలో గ్రూప్‌ డీ ఉద్యోగాలు కల్పించారన్నది ప్రధాన ఆరోపణ. ఈ కేసులో ఇప్పటికే లాలూ కుటుంబ సభ్యులను ఈడీ విచారించింది. లాలూకు చెందిన రూ.6కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కూడా జప్తు చేసింది. ఈ అభియోగాలపై గతేడాది మే 18న సీబీఐ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసులో లాలూతోపాటు మరో 15 మందిపై కేసు నమోదు చేసింది. అదే ఏడాది అక్టోబర్‌లో ఛార్జీషీట్‌ను దాఖలు చేయగా.. ఈ ఏడాది జులై 3న మరో ఛార్జ్‌షీట్‌ను సీబీఐ సమర్పించింది. ఇందులో భాగంగా విచారణకు హాజరుకావాలని నిందితులకు సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో లాలూ ప్రసాద్‌ ఢిల్లీలో రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. లాలూ పిటిషన్‌పై బుధవారం విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి బెయిల్‌ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

కాగా, 2004 నుంచి 2009 వరకు కేంద్రంలో యూపీఏ హయాంలో లాలూ రైల్వే మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలో బీహార్‌కు చెందిన యువ‌త‌కు గ్రూపు డీ పోస్టుల్ని కేటాయించిన‌ట్లు లాలూపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ముంబై, జ‌బ‌ల్‌పూర్‌, కోల్‌క‌తా, జైపూర్‌, హాజీపూర్ జోన్లలో బీహారీల‌కు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి.

#WATCH | Delhi: Former Bihar CM and RJD chief Lalu Yadav, former Bihar CM Rabri Devi, Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav and RJD MP Misa Bharti leave from Rouse Avenue Court after they were granted bail in the alleged land-for-jobs scam case. pic.twitter.com/tp3jGdKD39

— ANI (@ANI) October 4, 2023