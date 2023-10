Ram Charan | ముంబై సిద్ధివినాయక ఆలయంలో చరణ్‌ పూజలు.. పిక్స్‌ వైరల్‌

October 4, 2023 / 11:32 AM IST

Ram Charan | టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో రామ్‌చరణ్‌ (Ram Charan) ముంబై (Mumbai) వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం అక్కడ ప్రముఖ సిద్ధి వినాయక ఆలయాన్ని (Siddhivinayak Temple) సందర్శించారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా చరణ్‌కు ఆలయ పూజారులు శాలువాతో సత్కరించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#RamCharan from Siddhi Vinayak temple

Show me more spiritual star than him 🙏 pic.twitter.com/K79KTKKLiT

— LetsOTT (@Ietsott) October 4, 2023