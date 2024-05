Arvind Kejriwal | నియంతృత్వం నుంచి మనం దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి : కేజ్రీవాల్‌

May 10, 2024 / 07:52 PM IST

Arvind Kejriwal : నియంతృత్వం నుంచి మనం మన దేశాన్ని కాపాడుకోవాలని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ కన్వీనర్‌ అర్వింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఢిల్లీ ఎక్సైజ్‌ పాలసీ కేసులో అరెస్టయ్యి జైల్లో ఉన్న కేజ్రీవాల్‌కు ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్‌ ఇవ్వడంతో తీహార్ జైలు నుంచి బయటికి వచ్చారు. తమ నాయకుడు జైలు నుంచి బయటికి రాగానే ఆప్‌ క్యాడర్‌ ఘనంగా స్వాగతం పలికింది.

కేజ్రీవాల్‌ జైలు నుంచి తన నివాసానికి ర్యాలీగా బయలుదేరారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులను, ప్రజలను ఉద్దేశించి కేజ్రీవాల్‌ ప్రసంగించారు. ‘మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నా. నాకు మీ ఆశీర్వాదాలు అందించారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులకు కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నా. ఇప్పుడు వాళ్ల వల్లనే నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. మనందరం కలిసి నియంతృత్వం నుంచి దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి’ అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

రేపు ఉదయం 11 గంటలకు మనందరం కన్నాట్‌ప్లేస్‌లోని హనుమాన్‌ ఆలయానికి వెళ్దామని, ఆ తర్వాత ఒంటిగంటకు ఢిల్లీలోని పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా కాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడుదామని కేజ్రీవాల్‌ చెప్పారు. తనను ఈడీ అరెస్ట్‌ చేసినప్పుడు త్వరలో తిరిగి వస్తానని చెప్పానని, చెప్పిన మాట ప్రకారమే ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డానని అన్నారు.

కాగా, లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం తనకు బెయిల్‌ మంజూరు చేయాలని కేజ్రీవాల్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు.. శుక్రవారం ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. జూన్‌ 1న వరకు బెయిల్‌ గడువు ఉందని, గడువు ముగియగానే జూన్‌ 2న జైలులో సరెండర్‌ కావాలని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తన ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నది.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal addresses party workers after being released from Tihar jail.

CM Kejriwal says, “Tomorrow at 11 am we will go to the Hanuman Temple at Connaught Place and at 1 pm, we will address a press conference at the party office.”

