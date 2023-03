March 25, 2023 / 03:45 PM IST

Rahul Gandhi | కోర్టు తీర్పుతో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi)పై లోక్‌సభ సెక్రటేరియట్‌ అనర్హత వేటు (disqualification) వేయడంతో దేశంలో రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. రాహుల్‌పై అనర్హత వేటు వేడయాన్ని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు బీజేపీ (BJP) ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీ (Pm Modi)పై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నాయి. ప్రజా స్వామ్యానికి చీకటి రోజు అంటూ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు రాహుల్‌ (Rahul) లోక్‌సభ నియోజకవర్గమైన కేరళ (Kerala) లోని వయనాడ్‌ (Wayanad)లో భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ దిష్టిబొమ్మలను తగలబెడుతున్నారు. రోడ్లపై టైర్లు కాల్చి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాహుల్‌ గాంధీ నినాదాలతో హెరెత్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వయనాడ్‌ కాంగ్రెస్‌ కమిటీ నేడు (మార్చి 25) బ్లాక్‌డేగా ప్రకటించింది.

కాగా, రాహుల్‌పై అనర్హత వేటుకు నిరసనగా ఆందోళన చేపడుతున్న కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల్ని పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు. ఆందోళనకారులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రత్యేక వాహనాల్లో ఆయా స్టేషన్లకు తరలిస్తున్నారు. ఒక్క వయనాడ్‌లోనే కాదు.. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో శనివారం కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు ఆందోళనలు చేపడుతున్నారు.

