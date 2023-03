March 25, 2023 / 11:37 AM IST

Kushboo Sundar | ప్రధాని మోదీ ఇంటి పేరును ఉద్దేశిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలకు గానూ కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) కి సూరత్‌ కోర్టు (Surat Court) రెండేండ్ల జైలు శిక్ష విధించిన విషయం తెలిసిందే. కోర్టు తీర్పుతో ప్రజాప్రతినిధుల చట్టం ప్రకారం.. రాహుల్‌ ఎంపీ (Mp) సభ్యత్వాన్ని లోక్‌సభ సెక్రటేరియట్‌ రద్దు చేశారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో సినీ నటి, బీజేపీ (BJP) నాయకురాలు, జాతీయ మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు ( National Commission for Women) ఖుష్బూ సుందర్‌ (Kushboo Sundar) గతంలో మోదీ ఇంటి పేరుపై చేసిన ఓ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

ఖుష్బూ (Kushboo Sundar) కాంగ్రెస్‌ (Congress) పార్టీలో ఉన్న సమయంలో మోదీ ఇంటిపేరు అవినీతిని సూచిస్తోందంటూ 2018 సంవత్సరంలో ఓ ట్వీట్ పెట్టారు. ‘ఇక్కడ మోదీ.. అక్కడ మోదీ.. ఎక్కడ చూసినా మోదీనే.. అసలేంటి ఇది?? ప్రతి మోదీ వెనుక భ్రష్టాచార్‌ ( అవినీతి ) అనే ఇంటి పేరు పెట్టాలి. మోదీ అంటేనే అవినీతి. మోదీ పేరును అవినీతిగా మార్చేద్దాం. అదే సరిగ్గా సరిపోతుంది. నీరవ్‌, లలిత్‌, నమో = అవినీతి’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

Yahan #Modi wahan #Modi jahan dekho #Modi..lekin yeh kya?? Har #Modi ke aage #bhrashtachaar surname laga hua hai..toh baat ko no samjho..#Modi mutlab #bhrashtachaar..let's change the meaning of #Modi to corruption..suits better..#Nirav #Lalit #Namo = corruption..👌👌😊😊

— KhushbuSundar (@khushsundar) February 15, 2018