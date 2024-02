February 7, 2024 / 03:08 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మ‌న దేశ‌ భూభాగాన్ని భారీ మొత్తంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ‌త్రు దేశాల‌కు అప్ప‌గించింద‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ (PM Modi)ఆరోపించారు. ఇవాళ రాజ్య‌స‌భలో రాష్ట్ర‌ప‌తి ప్ర‌సంగానికి ధ‌న్య‌వాద తీర్మానంపై ఆయ‌న మాట్లాడారు. దేశ సైనిక ద‌ళాల‌ను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధునీక‌రించ‌లేద‌న్నారు. అలాంటి పార్టీ జాతీయ భ‌ద్ర‌త‌, అంత‌ర్గ‌త భ‌ద్ర‌త గురించి మాట్లాడుతుందా అని ఆయ‌న అన్నారు. స్వాతంత్య్రం అనంత‌రం ప‌రిశ్ర‌మ‌లు అవ‌స‌ర‌మా లేక వ్య‌వ‌సాయం అవ‌స‌ర‌మా అన్న విష‌యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అయోమ‌యంలో ప‌డింద‌న్నారు. జాతీయ‌వాదం కావాలా లేక ప్రైవేటీక‌ర‌ణ కావాల‌న్న అంశాన్ని కూడా ఆ పార్టీ తేల్చుకోలేక‌పోయింద‌న్నారు. భార‌త ఆర్థిక వ్య‌వ‌స్థ‌ను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప‌దేళ్ల‌లో 12వ స్థానం నుంచి 11వ స్థానానికి తీసుకువ‌చ్చింద‌ని, కానీ త‌మ పార్టీ ప‌దేళ్లలో అయిద‌వ స్థానానికి తీసుకువ‌చ్చింద‌న్నారు.

