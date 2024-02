Lok Sabha Polls | ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఆప్‌ – కాంగ్రెస్‌ మధ్య కుదిరిన పొత్తు.. సీట్ల సర్దుబాటు ఇలా..

February 24, 2024 / 01:30 PM IST

Lok Sabha Polls | రానున్న లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో (Lok Sabha Polls) కాంగ్రెస్ (Congress)‌, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) మధ్య పొత్తు కుదిరింది. ఢిల్లీ సహా గుజరాత్‌, హర్యానా, చండీగఢ్‌, గోవాలో సీట్ల షేరింగ్‌ ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. సీట్ల సర్దుబాటు (seat-sharing)పై పలు దఫాల చర్చల అనంతరం ఇరు పార్టీలు ఓ ఒప్పందానికి వచ్చాయి. ఈ మేరకు ఐదు రాష్ట్రాల్లో కలిసి పోటీ చేస్తున్నట్లు శనివారం అధికారికంగా ప్రకటించాయి.

శనివారం ఉదయం ఢిల్లీలో ఆప్‌, కాంగ్రెస్‌ నేతలు సంయుక్తంగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఆప్‌ – కాంగ్రెస్‌ కలిసి పోటీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మొత్తం 7 లోక్‌సభ స్థానాలకు గానూ అధికార ఆప్‌ నాలుగు స్థానాల్లో పోటీ చేయనుంది. సీఎం కేజ్రీవాల్‌ నేతృత్వంలోని ఆప్‌ పశ్చిమ ఢిల్లీ, దక్షిణ ఢిల్లీ, తూర్పు ఢిల్లీ, న్యూఢిల్లీలో పోటీ చేయనుంది. ఇక కాంగ్రెస్‌ నార్త్‌ ఈస్ట్‌ ఢిల్లీ, నార్త్‌ వెస్ట్‌ ఢిల్లీ, చాందినీ చౌక్‌ స్థానాల్లో బరిలో నిలవనుంది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ముకుల్ వాస్నిక్ వెల్లడించారు.

గుజరాత్‌లో 26 లోక్‌సభ స్థానాలకు గానూ కాంగ్రెస్‌ 24 స్థానాల్లో పోటీ చేయనుంది. ఆప్‌కు రెండు స్థానాలు కేటాయించారు. భరూచ్‌, భావ్‌నగర్‌లో ఆప్‌ అభ్యర్థులు పోటీ చేయనున్నారు. అదేవిధంగా హర్యానాలో మొత్తం 10 లోక్‌సభ స్థానాలకు గానూ కాంగ్రెస్‌కు 9 స్థానాల్లో పోటీకి దిగనుంది. ఆప్‌ ఒక్కస్థానం కురుక్షేత్రలో బరిలో నిలవనుంది. గోవా, చండీగఢ్‌ లోక్‌సభ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ మాత్రమే పోటీలో నిలిచేలా ఒప్పందం కుదిరినట్లు ముకుల్ వాస్నిక్ తెలిపారు. ఇక గోవా, చండీగఢ్‌ లోక్‌సభ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ ఒంటరిగానే బరిలో దిగనుంది. గోవాలో ఉన్న రెండు లోక్​సభ నియోజకవర్గాలు, చండీగఢ్‌ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్‌ పోటీ చేయనుంది.

మరోవైపు పంజాబ్‌లో ఇరు పార్టీల మ‌ధ్య ఎలాంటి పొత్తు ఉండ‌బోద‌ని ఆప్ చీఫ్, ఢిల్లీ సీఎం అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. పంజాబ్‌లో మొత్తం 13 స్థానాల్లో ఆప్‌, కాంగ్రెస్‌ విడివిడిగానే బ‌రిలోకి దిగుతాయని చెప్పారు.

