April 29, 2022 / 10:23 AM IST

అమృత్‌సర్‌: పంజాబ్‌లోని బటిండాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. గురువారం రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో బటిండా బస్‌స్టాండ్‌లో ఆగిఉన్న ఓ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. క్రమంగా అవి పక్కన బస్సులకు కూడా వ్యాపించాయి. దీంతో మూడు బస్సులు కాలి బూడిదయ్యాయి. అయితే బస్సులో నిద్రిస్తున్న కండక్టర్‌ (conductor) సజీన దహనమయ్యాడు.

సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపుచేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.

Punjab | One bus conductor died after 3 buses were gutted in a fire that broke last night at around 10.30 pm at a bus stand in Bathinda pic.twitter.com/lsfOtOd1fi

— ANI (@ANI) April 29, 2022