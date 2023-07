Urinated | ఆదివాసీపై మూత్ర విసర్జన.. బాధితుడి కాళ్లు కడిగిన సీఎం చౌహాన్

July 6, 2023 / 12:02 PM IST

Urinated | మధ్యప్రదేశ్ లో ఓ ఆదివాసీ యువకుడిపై (Tribal Man) మూత్ర విసర్జన (Urinated)కు పాల్పడిన ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతున్న విషయం తెలిసిందే. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కేదార్‌నాథ్‌ శుక్లా ముఖ్య అనుచరుడు ప్రవేశ్ శుక్లా.. సిధి జిల్లాకు చెందిన గిరిజన యువకుడు దశ్‌మత్ రావత్ (Dashrath Rawat) ముఖంపై మూత్రం పోశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో రాష్ట్రంలో రాజకీయ వివాదం రాజుకుంది. ఈ ఘటనపై తాజాగా మధ్యప్రదేశ్ (Madhya Pradesh) సీఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ (Shivraj Singh Chouhan) స్పందించారు.

రావత్ ను భోపాల్ లోని తన ఇంటికి పిలిపించుకున్న సీఎం చౌహాన్.. బాధితుడిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి అతని కాళ్లు కడిగారు. అనంతరం బాధితుడిని సత్కరించారు. ‘వీడియో చూసి చాలా బాధపడ్డా. ఘటనకు గానూ క్షమాపణలు చెబుతున్నా. ప్రజలు నాకు దేవుళ్లలాంటి వారు’ అని ఈ సందర్భంగా సీఎం అన్నారు. బాధితుడికి సీఎం కాళ్లు కడుగుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని సిధి జిల్లాలో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి ఓ అమాయక గిరిజన యువకుడిపై మూత్రవిసర్జనకు పాల్పడి పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందాడు. ఈ ఘటనపై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. నిందితుడు బీజేపీకి చెందినవాడేనని, సిధి ఎమ్మెల్యే కేదార్‌నాథ్‌ శుక్లాకు అత్యంత సన్నిహితుడని తేలింది. దీంతో సీఎం శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ నేతృత్వంలోని బీజేపీ (BJP) ప్రతిపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి.

#WATCH | Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan meets Dashmat Rawat and washes his feet at CM House in Bhopal. In a viral video from Sidhi, accused Pravesh Shukla was seen urinating on Rawat.

CM tells him, "…I was pained to see that video. I apologise to you.… pic.twitter.com/5il2c3QATP

— ANI (@ANI) July 6, 2023