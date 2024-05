Shocking Video: ఇంటికి వెళ్తున్న బాలిక పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్‌

May 17, 2024 / 08:45 PM IST

లక్నో: ఇంటికి వెళ్తున్న బాలిక పట్ల ఒక వ్యక్తి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు. మద్యం షాపు వద్ద ఆమెను అడ్డుకుని వేధించాడు. (Man Molests Girl) ఆ బాలిక అరుపులకు స్థానికులు అప్రమత్తం కావడంతో అతడు పారిపోయాడు. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 14న రాత్రి 8 గంటల సమయంలో రావత్‌పూర్‌ ప్రాంతంలో ఒక బాలిక ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్తున్నది. ఇంతలో మద్యం షాపు వద్ద ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆమె వెంటపడ్డాడు. ఆ బాలికను పట్టుకుని అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించి వేధించాడు. ఆమె కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అప్రమత్తమయ్యారు. దీంతో అతడు బాలికను వదిలి పారిపోయాడు.

కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఇది పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. ఈ నేపథ్యంలో నలుగురు అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించారు. అసలు నిందితుడ్ని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

This is horrifying; her screams and fear shake you to the core. Hopefully, the police will catch this person and provide this girl with the care and support she needs. https://t.co/1rBhch1ZAI pic.twitter.com/ByGMokopsP

