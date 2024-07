July 26, 2024 / 02:39 PM IST

BJP protest : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ మహిళా మోర్చా ఆందోళనకు దిగింది. బీజేపీ మహిళా మోర్చకు చెందిన పలువురు కార్యకర్తలు హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్‌ బండ్‌ దగ్గరగల అంబేద్కర్‌ విగ్రహం దగ్గర ఆందోళన చేపట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణపై వివక్ష చూపుతోందన్న రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపణల నేపథ్యంలో బీజేపీ ఈ ఆందోళన చేపట్టింది.

శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ట్యాంక్‌ బండ్‌ దగ్గరున్న అంబేద్కర్‌ విగ్రహం వద్దకు చేరుకున్న బీజేపీ మహిళా మోర్చా కార్యకర్తలు.. ఆందోళనకు దిగారు. ‘ఇదేమీ రాజ్యం ఇదేమీ రాజ్యం.. దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం’ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ‘సీఎం.. డౌన్‌ డౌన్‌’ నినాదాలతో హోరెత్తించారు. దాంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకోవడంతో ‘పోలీస్‌ జులుం నశించాలి’ అంటూ నినదించారు.

#WATCH | BJP Mahila Morcha workers hold protest demonstration against Telangana CM Revanth Reddy at Dr BR Ambedkar statue at Tankbund in Hyderabad pic.twitter.com/4V8qhsFYlE

— ANI (@ANI) July 26, 2024