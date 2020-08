ఇల్లు క‌ట్టి చూడు.. పెళ్లి చేసి చూడు అని ఊరికే అన‌లేదు. ఇల్లు క‌ట్టాలంటే పెద్ద ఖ‌ర్చుతో కూడుకున్న‌ది. మ‌నిష‌న్నాక సొంత ఇల్లు ఉండాల‌ని ప్ర‌తిఒక్క‌రూ ఆశ ప‌డుతారు. అందుకోసం అప్పు చేసి మ‌రీ ఇల్లు క‌ట్టుకునే వాళ్లున్నారు. అంత క‌ష్ట‌ప‌డి ఇష్టంగా క‌ట్టు‌కున్న ఇల్లు క‌ళ్ల‌ముందే కూలిపోతే ఆ కుటుంబ స‌భ్యులు ఏమై పోవాలి. ఎక్క‌డిక‌ని వెళ్లాలి. భారీ వ‌ర్షాల వ‌ల్ల ఒడిశాలోని మ‌యూర్భంజ్ జిల్లా మ‌ధుబ‌న్‌లో రెండు అంత‌స్తుల భవ‌నం కుప్ప‌కూలింది.

అయితే ఈ విష‌యంలో ఆనందించాల్సిన విష‌యం కూడా ఉంది. భ‌వ‌నం కూలే స‌మ‌యంలో ఇంటి సభ్యులంద‌రూ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేశారు. లేదంటే ఒక‌రు కూడా ప్ర‌ణాల‌తో బ‌య‌ట ప‌డేవాళ్లు కాదు. భ‌వ‌నం క‌దులుతుంద‌ని తెలియ‌గానే హుటాహుటిన అందులో నివ‌సిస్తున్న వాళ్లంతా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేశారు. పాపం.. విలువైన వ‌స్తువుల‌ను బ‌య‌ట‌కు తెచ్చుకునేంత స‌మ‌యం కూడా ఇవ్వ‌లేదు. మ‌నుషులు బ‌య‌ట‌కు రాగానే భ‌వ‌నం ప‌డిపోయింది.

A two-storey building collapses following incessant rain at Madhuban Tala Sahi in Baripada of Mayurbhanj district. No injury or casualty reported #Odisha pic.twitter.com/71NVVyR3C7