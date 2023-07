BMW Car | ఖరీదైన బీఎండబ్ల్యూ కారు .. అందరూ చూస్తుండగానే మంటల్లో కాలిపోయింది .. వీడియో

July 25, 2023 / 02:17 PM IST

BMW Car | తమిళనాడు రాష్ట్రం చెన్నై (Chennai)లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ ఖరీదైన కారు అత్యంత రద్దీ రోడ్డులో మంటల్లో కాలిపోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

37 ఏళ్ల అరుణ్ బాలాజీ బీఎండబ్ల్యూ కారు (BMW Car) లో తిరువల్లికేణి నుంచి తిండివనం వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో క్రోంపేట సమీపంలోకి రాగానే కారు నుంచి పొగలు రావడంతో డ్రైవర్ పార్థసారధి కారు ఆపాడు. కిందకు దిగి పరిశీలించేలోపే క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపించి కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు. అప్పటికే జరగరాని నష్టం జరిగిపోయింది. మంటల్లో ఖరీదైన కారు పూర్తిగా కాలిపోయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు.

కాగా, ఊహించని ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. దాదాపు గంటపాటు జామ్ కావడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులుపడ్డారు. ఆ తర్వాత ట్రాఫిక్ సిబ్బంది వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.

This is scary. #BMW car caught fire at Chrompet, Chennai. #ChennaiRains pic.twitter.com/Ob1MgKH5ZA

— The Dreamer (@Asif_admire) July 25, 2023