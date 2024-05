JP Nadda | కాల భైరవ ఆలయంలో జేపీ నడ్డా ప్రత్యేక పూజలు

May 27, 2024 / 12:20 PM IST

JP Nadda | భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా (JP Nadda) ఉత్తరప్రదేశ్‌ వారణాసిలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ కాల భైరవ ఆలయాన్ని (Shree Kaal Bhairav Temple) సోమవారం సందర్శించారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

ఉదయం ఆలయానికి చేరుకున్న నడ్డాకు అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా కాల భైరవుడికి జేపీ నడ్డా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. హారతి ఇచ్చారు. దర్శనానంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. కాశీ మతపరమైన నగరమని అన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా కొత్త శక్తి వస్తుందన్నారు. దేశం సుభిక్షంగా అభివృద్ధి చెందాలని, ప్రజలందరిలో ఆనందం, శాంతి నెలకొనాలని కాల భైరవుడిని ప్రార్థించినట్లు చెప్పారు. కాశీ విశ్వనాథుడిని కూడా సందర్శించనున్నట్లు చెప్పారు.

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: After offering prayers at Kaal Bhairav Temple, BJP national president JP Nadda says, “…We all know that Kashi is a religious city. Whenever we come here, we get new energy and I always pray that the society should remain prosperous, there… pic.twitter.com/6y5qwJUYI0

— ANI (@ANI) May 27, 2024