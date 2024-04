Khagen Murmu | ఎన్నికల ప్రచారంలో మహిళకు ముద్దుపెట్టిన బీజేపీ అభ్యర్థి.. వివాదానికి దారితీసిన వైరల్‌ పిక్‌

April 10, 2024 / 03:54 PM IST

Khagen Murmu | ఎన్నికల్లో పాల్గొనే ఏ పార్టీ నేతలైనా తమ గెలుపుకోసం శాయశక్తులా కృషి చేస్తుంటారు. ప్రచారంలో భాగంగా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఎలాంటి పనులైనా చేస్తారు. స్థానిక హోటళ్లలో దోశలు వేయడం, పొలంలో నాట్లు వేయడం, పిల్లలకు స్నానాలు చేయించడం వంటివి చేస్తూ వార్తల్లోకెక్కుతుంటారు. అయితే, ఓ అభ్యర్థి (BJP candidate) తన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఓ మహిళకు ముద్దు పెట్టడం (kisses woman) ఇప్పుడు వివాదానికి దారితీసింది.

పశ్చిమబెంగాల్‌ ఉత్తర మాల్దా (Maldaha Uttar) నియోజకవర్గం బీజేపీ సిట్టింగ్‌ ఎంపీ అభ్యర్థి ఖగేన్‌ ముర్ము (Khagen Murmu) తన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఇంటింటికీ తిరుగుతూ తనను గెలిపించాలంటూ ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ హహిళ చెంపపై ముద్దు పెట్టాడు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇది చూసిన అధికార తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ.. బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఓ పోస్టు పెట్టింది.

‘మీరు ఇప్పుడు చూస్తోంది నమ్మలేకపోతే.. దాని గురించి మేం స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం. బీజేపీ ఎంపీ, ఉత్తర మాల్దా అభ్యర్థి ఖగేన్ ముర్ము తన ప్రచారంలో ఓ మహిళకు ఇష్టానుసారంగా ముద్దులు పెట్టాడు. మహిళా రెజ్లర్లను లైంగికంగా వేధించే ఎంపీల నుంచి బెంగాలీ మహిళలపై అభ్యంతరకర పాటలు రాసే నాయకుల వరకు.. బీజేపీ శిబిరంలో మహిళా వ్యతిరేక రాజకీయ నాయకులకు కొదవే లేదు. మహిళల విషయంలో మోదీ పరివార్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇక వారు అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తారో ఊహించవచ్చు’ అంటూ తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొంది.

If you cannot believe what you just saw, let us clarify. Yes, this is BJP MP & Maldaha Uttar candidate @khagen_murmu kissing a woman on his own accord on his campaign trail.

From MPs that sexually harass women wrestlers to leaders who make obscene songs about Bengali women, BJP… pic.twitter.com/f0PKdaDDn5

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 9, 2024