April 10, 2024 / 02:38 PM IST

Devara Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో యంగ్ టైగ‌ర్ ఎన్టీఆర్(NTR), కొరటాల శివ(Koratala Shiva) కాంబోలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘దేవర'(Devara). ఈ సినిమాలో శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా సైఫ్ అలీఖాన్ విల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. జనతా గ్యారేజ్ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ త‌ర్వాత ఎన్టీఆర్, కొరటాల శివ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తున్న మూవీ కావ‌డంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఇక ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌టి పార్ట్ ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 10న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. అయితే విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో ఈ మూవీ బాలీవుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్‌కు సంబంధించి సాలిడ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

ఈ మూవీ నార్త్ ఇండియా థియేట్రిక‌ల్ రైట్స్‌ను ప్ర‌ముఖ బాలీవుడ్ నిర్మాత క‌ర‌ణ్ జోహార్ ద‌క్కించుకున్నారు. ఈ విష‌యాన్ని క‌ర‌ణ్ సోంత ప్రోడ‌క్ష‌న్ సంస్థ ధ‌ర్మ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్‌ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ న‌టిస్తున్న దేవర అక్టోబర్ 10, 2024న హిందీలో ధ‌ర్మ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ చేతుల మీదుగా విడుద‌ల కానుంది అంటూ తెలిపింది.

Brace yourself for a mass hurricane!🌊

We are proud to announce our partnership for the north theatrical distribution rights for the next big cinematic experience in Indian cinema!🔥

Man of Masses Jr NTR’s #Devara – in cinemas 10th October, 2024. @tarak9999 #KoratalaSiva… pic.twitter.com/1v0q6gFmqG

— Dharma Productions (@DharmaMovies) April 10, 2024