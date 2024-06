Bengaluru Breaks 133 Year Record With Highest Rain In A Single Day In June

Bengaluru | బెంగళూరులో కుంభవృష్టి.. 133 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలు

Bengaluru | కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు (Bengaluru) సిటీలో ఒక్కరోజులోనే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. 133 ఏళ్లలో (133 year record) ఎన్నడూ లేనంత వర్షపాతం ఒక్కరోజులోనే నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.

Bengaluru | రుతుపవనాల ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇక కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు (Bengaluru) సిటీలో ఒక్కరోజులోనే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. 133 ఏళ్లలో (133 year record) ఎన్నడూ లేనంత వర్షపాతం ఒక్కరోజులోనే నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.

బెంగళూరులో ఆదివారం కుంభవృష్టి కురిసింది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. రోడ్లన్నీ జలమయమై ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈదురుగాలులకు పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకూలడంతో వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. విద్యుత్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆదివారం ఒక్కరోజే నగరంలో 111.1 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.

గత 133 ఏళ్లలో ఇంత వర్షపాతం నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. జూన్‌ 16, 1891లో బెంగళూరు నగరంలో 101.6 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పడు ఆ రికార్డు బద్దలైనట్లు తెలిపారు. మరోవైపు నేటి నుంచి (జూన్‌ 3) 5వ తేదీ వరకూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ (weather department) తెలిపింది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎల్లో అలర్ట్‌ ప్రకటించింది.

113 Trees 🌳 Uprooted

