June 28, 2023 / 06:12 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : రోజంతా ప‌నిచేసి సంపాదించినా కుటుంబ బాధ్య‌త‌ల‌ను మోయ‌డం ఈ రోజుల్లో భార‌మ‌వుతున్నది. అలాంటింది ఓ ఆటో డ్రైవ‌ర్ ఐదు గంట‌లు కష్ట‌ప‌డితే కేవ‌లం రూ. 40 ద‌క్క‌డంతో అత‌డు కంట‌త‌డి పెట్టిన వీడియో (Viral Video) ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల‌వుతోంది.

ఈ వీడియోలో తాను ఉద‌యం 8 గంట‌ల నుంచి మ‌ధ్యాహ్నం 1 గంట వ‌ర‌కూ ఎంత క‌ష్ట‌ప‌డినా కేవ‌లం 40 రూపాయ‌లే ఆర్జించాన‌ని అత‌డు విల‌పిస్తూ చెప్ప‌డం నెటిజ‌న్ల గుండెల‌ను బ‌రువెక్కించింది. క‌ర్నాట‌క ప్ర‌భుత్వం మ‌హిళ‌ల‌కు ఉచిత బ‌స్ ప్ర‌యాణం అందుబాటులోకి తీసుకురావ‌డంతో త‌మ ప‌రిస్ధితి ద‌య‌నీయంగా మారింద‌ని ఆటోడ్రైవ‌ర్ వాపోయాడు.

A Bengaluru auto driver in tears after collecting just Rs 40/- from 8 am to 1 pm. This is the result of free bus rides given by the new Cong govt in Karnataka.

Pushing people into poverty. pic.twitter.com/2RZEjA9pw8

— Zavier (@ZavierIndia) June 25, 2023