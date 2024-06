ఓట్ల కోసం ప్లకార్డులతో బీజేపీ హంగామా : ఆతిషి

June 11, 2024 / 04:30 PM IST

ఢిల్లీలో ఆప్‌ ప్రభుత్వం మహిళలకు ప్రతి నెలా రూ. 1000 నగదు అందిస్తామన్న హామీని నెరవేర్చాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ బీజేపీ మహిళా కార్యకర్తలు మంగళవారం చేపట్టిన నిరసనలపై ఢిల్లీ జలవనరుల మంత్రి ఆతిషి స్పందించారు.

ఢిల్లీ ప్రజలు మరోసారి అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ను సీఎంగా కోరుకుంటున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇతర హామీలను నెరవేర్చినట్టే మహిళలకు రూ. 1000 హామీని కూడా కేజ్రీవాల్‌ నెరవేరుస్తారని అన్నారు. ఈ విషయం బీజేపీ మహిళా మోర్చాకు కూడా తెలుసని చెప్పారు.

అందుకే కనీసం ఒకటి రెండు ఓట్ల కోసం వారు ప్లకార్డులతో హంగామా చేస్తున్నారని ఆతిషి ఎద్దేవా చేశారు. రానున్న ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేజ్రీవాల్ నేతృత్వంలోని ఆప్‌ మరోసారి అధికార పగ్గాలు చేపడుతుందని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

#WATCH | Delhi: Women in Delhi staged a protest against AAP Minister Atishi demanding immediate payment of Rs 1,000 promised to the women in Delhi by the AAP Government. pic.twitter.com/vLa4CWoCPl

— ANI (@ANI) June 11, 2024