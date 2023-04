April 10, 2023 / 04:50 PM IST

ముంబై : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటూ త‌ర‌చూ ఆలోచ‌న రేకెత్తించే పోస్ట్‌లు షేర్ చేసే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్రా లేటెస్ట్‌గా మండే మోటివేష‌న్ పోస్ట్‌తో ముందుకొచ్చారు. ఈసారి పెంగ్విన్ల గ్రూప్ మార్చ్ చేస్తున్న అద్భుత‌మైన వీడియోను (viral video) ఆయ‌న పోస్ట్ చేశారు. వీడియోకు ఆయ‌న త‌నదైన శైలిలో ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ క్యాప్ష‌న్ జోడించారు.

These Penguins are marching in a regimented manner, one after the other with a similar gait. But which one did you notice? The one sliding along on its belly, I would bet. If you want to get noticed, think differently. #MondayMotivation pic.twitter.com/TFxorCsU3T

