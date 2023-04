April 10, 2023 / 03:34 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌, అలియా భ‌ట్ జంట‌గా తెరకెక్కిన బ్ర‌హ్మాస్త్ర మూవీలోని కేస‌రియ సాంగ్‌ను ఐదు భాష‌ల్లో ఆల‌పించిన స్నేహ్‌దీప్ సింగ్ క‌ల్సి తాజాగా ఏడు భాష‌ల్లో ఈ సాంగ్‌ను హృద్యంగా ఆల‌పించాడు. ఏడు భాష‌ల్లో కేస‌రియ సాంగ్‌ను పాడిన స్నేహ్‌దీప్ సింగ్ వీడియోను (viral video) కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్రా సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Here’s evidence that the first clip of ⁦@SnehdeepSK⁩ was no fluke & that he really has language skills.. He passed this test brilliantly. Once again, in a polarised world, it’s so comforting to hear voices that are unifying… pic.twitter.com/hhwYxc7sLN

— anand mahindra (@anandmahindra) April 8, 2023