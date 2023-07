July 13, 2023 / 02:12 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ త‌ర‌చూ ఆలోచ‌న రేకెత్తించే పోస్టుల‌తో పాటు ఆహ్లాద‌క‌ర‌మైన వీడియోల‌ను (Viral Video) షేర్ చేసే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర లేటెస్ట్‌గా ఓ వండ‌ర్ వీడియోను షేర్ చేశారు. చుట్టూ ప‌చ్చ‌ని ప‌రిస‌రాలు, కొండ‌లు, ఆహ్లాద‌క‌ర వాతావ‌ర‌ణంలో ప‌ర్వ‌తం అంచు నుంచి వేలాడుతున్న ట్రాన్స్‌ప‌రెంట్ రూమ్ వీడియోను ఆయ‌న నెట్టింట షేర్ చేశారు.

ఈ అద్భుత‌మైన రూంలో తాను ఉంటానో లేదో అని సందేహించారు. అంచ‌నాకు అంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ ప‌రిస్ధితి..భారీ వ‌ర్షాల‌ను అందుకు కార‌ణంగా పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం పేర్కొన్నారు. మామూలుగా ఈ అద్భుత డిజైన్ న‌న్ను ఆక‌ట్టుకుంది..వాతావ‌ర‌ణ ప‌రిస్ధితులు..వ‌ర్షాల ప్ర‌భావంతో తాను ఈ ప్ర‌దేశంలో ఓ రాత్రి గ‌డుపుతాన‌ని చెప్ప‌లేన‌ని ఈ పోస్ట్‌లో ఆనంద్ మ‌హీంద్ర రాసుకొచ్చారు.

Ordinarily, I would have marveled at this beautiful design but with the unpredictable fury & impact of the rains now being evident around the world, I’m not sure I’d sign up for a night in this space! pic.twitter.com/ao9XC6EHxF

— anand mahindra (@anandmahindra) July 12, 2023