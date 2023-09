Anand Mahindra | ఎరుపు రంగు డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులపై ఎమోషనల్‌ ట్వీట్‌ చేసిన ఆనంద్‌ మహీంద్రా

September 16, 2023 / 12:55 PM IST

Anand Mahindra | ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra) గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఆసక్తికర విషయాలను నెటిజన్లతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. వర్తమాన అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తుంటారు. అయితే, తాజాగా ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఎమోషనల్‌ అయ్యారు. ముంబై ప్రజా రవాణాలో 80 ఏళ్లకు పైగా కీలక పాత్ర పోషించిన ఎరుపు రంగు డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులకు ( iconic red double decker buses) అధికారులు మరో వారం రోజుల్లో వీడ్కోలు పలకబోతున్నారు. దీంతో ఆనంద్‌ మహీంద్రా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ‘హలో ముంబై పోలీస్.. నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల్లో ఒకదాన్ని దొంగలించడాన్ని మీకు ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటున్నాను’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

Hello, Mumbai Police? I’d like to report the theft of one of my most important childhood memories. 😞 https://t.co/Lo9QHJBVDW

— anand mahindra (@anandmahindra) September 15, 2023