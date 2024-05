May 13, 2024 / 09:47 PM IST

Rains | ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి నగరంలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో వర్షం మొదలైంది. వర్షంతో నగరంలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యింది. ఘాట్‌కోపర్, బాంద్రాకుర్లా, ధారావి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్సం కురిసింది. దేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే విమానాశ్రయాల్లో ముంబయి కాగా.. ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షంతో విమానరాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. మళ్లీ సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.

Mumbai is the best place for Dune 3 rn 🤣🤭#MumbaiRains pic.twitter.com/l5oPfCko6C

— Anjali Tanna (@fuzzieandsassy) May 13, 2024