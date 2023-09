Singer | సంగీత కచేరీలో ప్రముఖ గాయనిపై నోట్ల వర్షం.. వీడియో

September 16, 2023 / 12:07 PM IST

Singer | సంగీత కచేరీలో ప్రముఖ గాయనిపై నోట్ల వర్షం (Rain of notes) కురిసింది. గుజరాత్‌ (Gujarat) రాష్ట్రంలోని కచ్‌ (Kutch) లో గోశాల ఏర్పాటు కోసం నిధుల సేకరణలో భాగంగా సంగీత కచేరీని నిర్వహించారు. ఈ కచేరీకి ప్రముఖ జానపద గాయని ఊర్వశీ రాధాదియా (Urvashi Radadiya)ను ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా సింగర్ ఊర్వశీ తన అద్భుతమైన గాత్రంతో పాటలు పాడుతూ ప్రేక్షకులని మైమరపింపజేసింది.

ఇక ఆమె పాటలకు ముగ్ధులైన ఆడియెన్స్ ఆమెపై నోట్ల వర్షం కురిపించారు. ఆమె వేదికపై తన బృందంతో పాటలు పాడుతున్నంత సేపూ అభిమానులు నోట్లు వెదజల్లుతూనే ఉన్నారు. దీంతో ఆ వేదికంతా కరెన్సీ నోట్లతో నిండిపోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

#WATCH | Gujarat: People showered notes worth lakhs of rupees during folk singer Urvashi Radadiya’s performance in Kutch. The money collected during this event will be used for the work of Gaushala pic.twitter.com/w0QN4WTh7L

— ANI (@ANI) September 15, 2023