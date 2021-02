న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాలు, రైతుల ఆందోళ‌న‌, జ‌న‌వ‌రి 26న ఢిల్లీలో ట్రాక్ట‌ర్ ర్యాలీలో హింస త‌దిత‌ర ప‌రిణామాల నేప‌థ్యంలో పంజాబ్ ముఖ్య‌మంత్రి అమ‌రీంద‌ర్ సింగ్ అఖిల‌ప‌క్ష స‌మావేశం ఏర్పాటు చేశారు. చండీగ‌ఢ్‌లోని పంజాబ్ భ‌వ‌న్‌లో ఈ అఖిల‌ప‌క్ష భేటీ జ‌రుగుతున్న‌ది. పంజాబ్‌లోని అన్ని రాజ‌కీయ ప‌క్షాల నేత‌లు ఈ భేటీకి హాజర‌య్యారు. రైతుల ఆందోళ‌న‌ల్లో ఇటీవ‌ల చోటుచేసుకున్న ప‌రిణామాలపైన‌, వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌పై ఇక ముందు పంజాబ్ స‌ర్కారు అనుస‌రించాల్సిన వ్యూహంపైన ఈ స‌మావేశంలో ప్ర‌ధానంగా చ‌ర్చించ‌నున్న‌ట్లు స‌మాచారం.



Chairing an All Party Meeting in Punjab Bhawan on the issue of Central Farmer Legislations and the way forward: Punjab CM Captain Amarinder Singh https://t.co/Am28uaf5qW pic.twitter.com/1S2QYKYEme