Amid Ruckus By Opposition Mps Lok Sabha Adjourned To Meet Again At 2 Pm Today

Loksabha: లోక్‌స‌భ‌లో విప‌క్షాల ఆందోళ‌న‌.. మ‌ధ్యాహ్నం 2 గంట‌ల వ‌ర‌కు వాయిదా

Loksabha:లోక్‌స‌భ మ‌ధ్యాహ్నం 2 గంట‌ల వ‌ర‌కు వాయిదా ప‌డింది. అదానీ అంశంపై జేపీసీ వేయాల‌ని విప‌క్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. వాయిదా తీర్మానంపై చ‌ర్చించాల‌ని ప‌ట్టుప‌ట్టాయి. దీంతో స‌భ‌ను వాయిదావేశారు.

March 14, 2023 / 11:27 AM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌స‌భ‌(Loksabha)లో ఇవాళ విప‌క్ష పార్టీలు ఆందోళ‌న చేప‌ట్టాయి. అదానీ అంశం(Adani issue)పై జేపీసీ వేయాల‌ని డిమాండ్ చేశాయి. ప్ర‌శ్నోత్త‌రాల‌ను అడ్డుకున్నాయి. దీంతో స్పీక‌ర్ ఓం బిర్లా(Speaker Om Birla) స‌భ‌ను మ‌ధ్యాహ్నం 2 గంట‌ల వ‌ర‌కు వాయిదా వేశారు.

Amid ruckus by Opposition MPs, Lok Sabha adjourned to meet again at 1400 hours today. pic.twitter.com/sjciBk5UQU — ANI (@ANI) March 14, 2023

బీఆర్ఎస్(BRS), ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ(AAP) ఎంపీలు కూడా పార్ల‌మెంట్‌లో నిర‌స‌న చేప‌ట్టారు. అదానీ అంశంపై జేపీసీ విచార‌ణ చేప‌ట్టాల‌ని రెండు పార్టీలు డిమాండ్ చేశాయి. భార‌త రాష్ట్ర స‌మ‌తితో పాటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీలు పార్ల‌మెంట్ ఆవ‌ర‌ణ‌లో ప్ల‌కార్డుల‌తో ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేప‌ట్టారు.

Delhi | BRS and AAP MPs protest in Parliament demanding a JPC probe in the Adani issue pic.twitter.com/LwFxwcwt2T — ANI (@ANI) March 14, 2023

కాంగ్రెస్ పార్టీ(congress party) ప‌లు అంశాల‌పై కేంద్రాన్ని కార్న‌ర్ చేసింది. అదానీ స్టాక్స్ అంశాన్ని డిస్క‌స్ చేయాల‌ని డిమాండ్ చేసింది.

Delhi | Congress protest in Parliament over various issues including the Adani stocks issue pic.twitter.com/kAxHxjUqec — ANI (@ANI) March 14, 2023