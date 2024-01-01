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Home National Aditya L1 Will Reach The L1 Point On 6th January Said Isro Chief Somanath

Aditya L1: జ‌న‌వ‌రి 6వ తేదీన ఎల్ 1 పాయింట్ చేరుకోనున్న ఆదిత్య: ఇస్రో చీఫ్

Aditya L1 : ఎల్ 1 పాయింట్ వ‌ద్ద‌కు ఆదిత్య ఎల్‌1 జ‌న‌వ‌రి ఆరో తేదీన చేరుకోనున్న‌ది. ఈ విష‌యాన్ని ఇస్రో చీఫ్ సోమ‌నాథ్ తెలిపారు. ఆ త‌ర్వాత ఆ మిష‌న్‌కు చెందిన ఇత‌ర‌ ప్ర‌క్రియలు జ‌రుగుతాయ‌న్నారు. ఇవాళ ఎక్స్‌పోశాట్ ప్ర‌యోగం త‌ర్వాత సోమ‌నాథ్ ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించారు.

Aditya L1: జ‌న‌వ‌రి 6వ తేదీన ఎల్ 1 పాయింట్ చేరుకోనున్న ఆదిత్య: ఇస్రో చీఫ్

శ్రీహ‌రికోట‌: ఆదిత్య ఎల్‌1 మిష‌న్ స‌క్సెఫుల్‌గా సాగుతోంద‌ని ఇస్రో చీఫ్ సోమ‌నాథ్ తెలిపారు. నిర్దేశిత ఎల్ 1 పాయింట్ వ‌ద్ద‌కు ఆదిత్య ఉప‌గ్ర‌హం జ‌న‌వ‌రి ఆరో తేదీన చేరుకోనున్న‌ట్లు ఇస్రో చీఫ్ వెల్ల‌డించారు. ఇవాళ పీఎస్ఎల్వీ సీ58 ఎక్స్‌పోశాట్ మిష‌న్ ప్ర‌యోగం త‌ర్వాత ఆయ‌న మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించారు. ఎక్స్‌పోశాట్ ద్వారా కృష్ణ బిల్హాల అధ్య‌య‌నం చేప‌ట్ట‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. ఎక్స్ రే పోలారిమెట్రీ మిష‌న్ విశిష్ట‌మైంద‌ని, ఈ మిష‌న్ అందించే డేటాను అధ్య‌యనం చేసేందుకు సుమారు 100 మంది శాస్త్ర‌వేత్త‌ల‌ను కూడా రిక్రూట్ చేస్తున్న‌ట్లు ఇస్రో చీఫ్ తెలిపారు. బ్లాక్ హోల్స్ గురించి ఆ శాస్త్ర‌వేత్త‌లు ప్ర‌త్యేకంగా స్ట‌డీ చేయ‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు.

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