January 1, 2024 / 12:02 PM IST

శ్రీహ‌రికోట‌: ఆదిత్య ఎల్‌1 మిష‌న్ స‌క్సెఫుల్‌గా సాగుతోంద‌ని ఇస్రో చీఫ్ సోమ‌నాథ్ తెలిపారు. నిర్దేశిత ఎల్ 1 పాయింట్ వ‌ద్ద‌కు ఆదిత్య ఉప‌గ్ర‌హం జ‌న‌వ‌రి ఆరో తేదీన చేరుకోనున్న‌ట్లు ఇస్రో చీఫ్ వెల్ల‌డించారు. ఇవాళ పీఎస్ఎల్వీ సీ58 ఎక్స్‌పోశాట్ మిష‌న్ ప్ర‌యోగం త‌ర్వాత ఆయ‌న మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించారు. ఎక్స్‌పోశాట్ ద్వారా కృష్ణ బిల్హాల అధ్య‌య‌నం చేప‌ట్ట‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. ఎక్స్ రే పోలారిమెట్రీ మిష‌న్ విశిష్ట‌మైంద‌ని, ఈ మిష‌న్ అందించే డేటాను అధ్య‌యనం చేసేందుకు సుమారు 100 మంది శాస్త్ర‌వేత్త‌ల‌ను కూడా రిక్రూట్ చేస్తున్న‌ట్లు ఇస్రో చీఫ్ తెలిపారు. బ్లాక్ హోల్స్ గురించి ఆ శాస్త్ర‌వేత్త‌లు ప్ర‌త్యేకంగా స్ట‌డీ చేయ‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు.

#WATCH | On PSLV-C58 XPoSat mission, ISRO chief S Somanath says, “It’s a unique mission as X-ray Polarimetry is a unique scientific capability we have developed internally building instruments. We want to create 100 scientists who can understand this aspect and then contribute to… pic.twitter.com/8SXWd5gAP2

