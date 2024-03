Abhijit Gangopadhyay | బీజేపీలో చేరిన మాజీ జస్టిస్‌ అభిజిత్‌ గంగోపాధ్యాయ్‌

March 7, 2024 / 01:36 PM IST

Abhijit Gangopadhyay | పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పలు కీలక తీర్పులు వెలువరించి ‘ప్రజల న్యాయమూర్తి’గా పేరు పొందిన కలకత్తా హైకోర్టు జడ్జి (Calcutta High Court judge) జస్టిస్‌ అభిజిత్‌ గంగోపాధ్యాయ్‌ (Abhijit Gangopadhyay) తన పదవి నుంచి వైదొలిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP)లో చేరారు.

గురువారం ఉదయం కోల్‌కతాలోని సాల్ట్‌ లేక్‌ ప్రాంతంలోగల బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సుకాంత మజుందార్‌ బీజేపీ కండువా కప్పి అభిజిత్‌ను పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. పార్టీలో చేరిన అనంతరం అభిజిత్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. కొత్త రంగంలోకి అడుగుపెట్టినట్లు తెలిపారు. బీజేపీలో చేరడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. పార్టీలో ఓ సైనికుడిగా పనిచేస్తా అన్నారు. అవినీతి టీఎంసీ పాలనను రాష్ట్రం నుంచి తరిమికొట్టడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యం అని ఈ సందర్భంగా అభిజిత్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Former Calcutta High Court judge Justice Abhijit Gangopadhyay joins the BJP in the presence of state party chief Sukanta Majumdar, LoP Suvendu Adhikari and others. pic.twitter.com/hOPGX9p33j

— ANI (@ANI) March 7, 2024