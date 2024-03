Bomb Threat | ఢిల్లీ కళాశాలకు బాంబు బెదిరింపులు

March 7, 2024 / 12:27 PM IST

Bomb Threat | దేశంలో ఇటీవలే వరుస బాంబు బెదిరింపు (Bomb Threat) కాల్స్‌, మెయిల్స్‌ కలకలం రేపుతున్నాయి. గత కొంత కాలంగా దేశంలోని పలువురు వ్యక్తులు, పలు నగరాలు, పాఠశాలలకు వరుస బాంబు బెదిరింపులు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలోని (University of Delhi) రామ్‌ లాల్‌ ఆనంద్‌ కళాశాల (Ram Lal Anand College)కు గురువారం ఉదయం బాంబు బెదిరింపు కాల్‌ వచ్చింది.

ఉదయం 9:34 గంటల సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఫోన్‌ చేసి కళాశాలలో బాంబు పెట్టినట్లు చెప్పారు. దీంతో అప్రమత్తమైన సిబ్బంది వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా విద్యార్థులు, సిబ్బందిని కళాశాల నుంచి బయటకు పంపించేశారు. అనంతరం బాంబ్‌ స్వ్కాడ్‌ సాయంతో (Bomb Disposal Squad) కళాశాల ఆవరణలో క్షుణ్నంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. అయితే, ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువూ, పేలుడు పదార్థాలూ కనిపించలేదని అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

A bomb threat call was received by the staff of Ram Lal Anand College, University of Delhi at around 9:34 hours. Immediately, police along with Ambulance, Bomb Disposal Squads (BDS), and Bomb Disposal Teams (BDT) reached the college and students were evacuated. Search and…

