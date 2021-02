బెంగ‌ళూరు : అయోధ్య రామాల‌యాన్ని నాణెల‌తో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాడు ఓ ఆర్టిస్ట్‌. రాష్ర్ట ధ‌ర్మ ట్ర‌స్ట్ వారి ఆలోచ‌న‌ను ఆ ఆర్టిస్టు అద్భుతంగా ఆవిష్క‌రించాడు. 60 వేల నాణెల‌తో అయోధ్య రామాల‌యాన్ని అందంగా రూపొందించాడు. రూ. 1, రూ. 5 నాణెల‌ను ఆల‌య రూప‌క‌ల్ప‌న‌కు వినియోగించాడు. ఈ నాణెల విలువ మొత్తం రూ. 2 ల‌క్ష‌లు ఉంటుంద‌ని ఆర్టిస్టు తెలిపాడు. నాణెల‌తో రూపొందించిన ఈ రూప‌క‌ల్ప‌న‌ను బెంగ‌ళూరులోని లాల్‌బాగ్ వెస్ట్‌గేట్ వ‌ద్ద ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌కు ఉంచారు. భ‌క్తుల‌కు ఈ నిర్మాణం విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంటోంది.



Karnataka: A structure of Lord Ram made of Re 1 and Rs 5 coins displayed in Bengaluru



"We have used 60,000 coins to make this structure. These coins are worth about Rs 2 lakhs," said an Artist (25.02.2021) pic.twitter.com/qbXGHmZiHL