లక్నో :పుట్టినరోజు సందర్భంగా పిస్టల్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేసిన వీడియో వైరల్‌ కావడంతో పోలీసులు ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని హాపూర్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు పిస్టల్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేస్తున్న దృశ్యాలు 20 సెకండ్ల వీడియో గడిచిన ఆదివారం నుంచి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. బ్లాస్టింగ్‌ మ్యూజిక్‌, చుట్టు చేరిన సమూహం మధ్యలో ఓ యువకుడు దేశవాలీ తుపాకీతో కేక్‌ కట్‌ చేశాడు. వెంటనే మరొక వ్యక్తి అతనితో చేరి చేయి పట్టుకుని అదే పిస్టల్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేశాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు హాపూర్‌ పోలీసులు వెల్లడించారు. పిస్టల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. షహనావాజ్‌ అనే యువకుడు తన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటుండగా అతని స్నేహితుడు షకీబ్‌ కూడా ఈ చర్యలో పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.



Only in Uttar Pradesh . For cutting a birthday cake with a country made pistol , two men under arrest , says the @hapurpolice . And story slug from colleague in Hapur - तमंचे पे डिस्को तो देखा होगा ,अब तमंचे पर केक देखिए* ???? pic.twitter.com/5aWPgfVZw5