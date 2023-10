Food Poisoning | కలుషిత ఆహారం కారణంగా 100 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత

October 4, 2023 / 12:30 PM IST

Food Poisoning | మధ్యప్రదేశ్‌ (Madhya Pradesh)లోని ఓ ప్రభుత్వ ఫిజికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోని విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కలుషిత ఆహారం (Food Poisoning) కారణంగా వారంతా అస్వస్థతకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థులను హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

గ్వాలియర్‌ (Gwalior)లోగల లక్ష్మీబాయి నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్‌ (Lakshmibai National Institute of Physical Education ) లో 100 మంది విద్యార్థులకు ఫుడ్‌ పాయిజన్‌ అయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విద్యార్థులు పనీర్ వంటకం తిన్నారని మెస్‌లోని ఆహారాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులకు జయరోగ్య ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు సూపరింటెండెంట్ ఆర్‌కెఎస్ ధాకడ్ తెలిపారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం నిలకడా ఉన్నట్లు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫిజికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ రిజిస్ట్రార్‌ అమిత్‌ యాదవ్‌ తెలిపారు.

VIDEO | Over 100 children fall ill due to food poisoning at Lakshmibai National Institute of Physical Education in Gwalior, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/bYbmymZ7ch

VIDEO | “Around 100 students have fallen ill (due to food poisoning). None of them, however, is in serious condition,” says Amit Yadav, registrar at Lakshmibai National Institute of Physical Education in Gwalior, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/EtJ5zMpSkD

— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2023