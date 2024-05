May 3, 2024 / 07:29 PM IST

Rahul Gandhi : రాయ్‌బరేలీ లోక్‌సభ స్థానంలో నామినేషన్‌ వేయడానికి ముందు రాహుల్‌గాంధీ ఆ నియోజకవర్గంలోని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్‌పర్సన్‌ సోనియాగాంధీ, పార్టీ జనరల్‌ సెక్రెటరీ ప్రియాంకాగాంధీ వాద్రా, ఆమె భర్త రాబర్ట్‌ వాద్రా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

అనంతరం రాహుల్‌గాంధీ రాయ్‌బరేలీలోని ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. చివరిదాకా పెండింగ్‌లో పెట్టిన రాయ్‌బరేలీ, అమేథీ లోక్‌సభ స్థానాలకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నామినేషన్‌ల దాఖలుకు ఆఖరు రోజైన శుక్రవారం ఉదయం అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. రాయ్‌బరేలీ స్థానాన్ని రాహుల్‌గాంధీకి, అమేథీ స్థానాన్ని పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు కిశోరీలాల్ శర్మకు కట్టబెట్టింది.

#WATCH | Congress candidate from Raebareli Lok Sabha seat Rahul Gandhi along with Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi, party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and Robert Vadra performed pooja at the party office in Rae Bareli, UP today pic.twitter.com/lNQV0mwIfv

— ANI (@ANI) May 3, 2024