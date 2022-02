February 27, 2022 / 04:26 PM IST

ప్ర‌స్తుతం ఉక్రెయిన్‌లో ఏం జ‌రుగుతుందో ప్ర‌పంచం మొత్తం చూస్తోంది. ర‌ష్యా.. ఉక్రెయిన్ మీద విరుచుకుప‌డ‌టంతో ఉక్రెయిన్ వాసులు భ‌యంతో వ‌ణికిపోతున్నారు. ప్ర‌పంచ‌మంతా ఏకమై.. ఉక్రెయిన్‌పై దాడిని ఆపేయాల‌ని ర‌ష్యాకు డిమాండ్ చేస్తున్నా.. ర‌ష్యా మాత్రం అస్స‌లు ప‌ట్టించుకోవ‌డం లేదు. ఇప్ప‌టికే ఉక్రెయిన్ రాజ‌ధానితో స‌హా ప‌లు న‌గ‌రాల‌ను ర‌ష్యా ఆక్ర‌మించుకుంది. ఉక్రెయిన్ వాసుల‌పై కూడా ర‌ష్యా సైనికులు దాడి చేస్తున్నారు. ఇళ్లు, అపార్ట్‌మెంట్లను ధ్వంసం చేస్తున్నారు.

ర‌ష్యా సైనికుల దాడిలో ఓ మ‌హిళ ఇల్లు కూడా ధ్వంసం అయింది. ఉక్రెయిన్ రాజ‌ధాని కివ్‌లో మిసైల్ దాడిలో ఒక్సానా గులెంకో అనే మ‌హిళ ఇల్లుపై దాడి జ‌రిగింది. బాంబు దాడికి గుర‌వ‌డంతో ఇంటికి ఉన్న అద్ధాల‌న్నీ ప‌గిలిపోయాయి. దీంతో ఆ మ‌హిళ ప‌గిలిపోయిన గ్లాస్‌ల‌ను ఏరుతూ.. ఉక్రెయిన్ జాతీయ గీతం పాడింది. వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ.. లాంగ్ లివ్ ఉక్రెయిన్ అంటూ చెప్పిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. నెటిజ‌న్లు ఆ వీడియో చూసి.. ఉక్రెయిన్ వాసుల‌కు వ‌చ్చిన ఈ క‌ష్టం.. ఇంకెవ్వ‌రికీ రాకూడ‌దు.. దేవుడా ఉక్రెయిన్‌ను నువ్వే కాపాడాలి అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

A woman in Kiev sings Ukraine's national anthem from her bombed apartment as she cleans the leftover shards of glass. pic.twitter.com/HMWCB43nfg

— NEWS ONE (@NEWSONE46467498) February 26, 2022